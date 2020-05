Nadal sem papas na língua: «Há um problema na política. Tudo o que fazem é a pensar nas eleições»

Rafael Nadal mostra-se confiante que, em breve, se poderão voltar a ver "estádios cheios", mas, para isso, pede paciência: "Temos de ser pacientes e procurar a medicina, mas não acredito nisso da nova normalidade. A nossa normalidade será aquela que nós aceitarmos. Gosto de ver gente, abraçar pessoas, partilhar a vida com pessoas e temos de procurar ter isto tudo novamente. Não nos podemos conformar em cumprir apenas as medidas de distanciamento", começou por referir o tenista em declarações ao 'El País Semanal', onde deu conta que os políticos raramente pensam no bem estar dos cidadãos.





"Vem aí um futuro muito complicado e vamos necessitar da experiência dos melhores para sair disto. Tenho as minhas opiniões muito claras, mas, infelizmente, não posso pronunciar-me se as coisas se estão a fazer bem, muito bem, mal ou pessimamente, porque a realidade é que tudo o diga se vai tornar num tema político. Estamos num momento tão difícil em que tudo se politiza. Quero lá saber se quem faz bem é o VOX, o PP, o Podemos, o PSOE, Ciudadanos, ou quem quer que seja. Para mim é igual o Casado, Abascal, Arrimadas, Iglesias ou Sanchéz. Que nos tirem desta e que tenhamos o menor número de mortes possíveis e o menor impacto impossível", pediu o espanhol, ainda que dê conta de falta de confiança na classe."Há um problema na política e nos que tomas as decisões, infelizmente, fazem-no sempre a pensar que vão haver novas eleições. Num mundo ideal seria muito positivo que numa situação destas os que tomas as decisões sejam os melhores em cada área, sem qualquer ambição política".