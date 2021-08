«Nadal vai deixar de conseguir correr se o operarmos»

Rafael Nadal não joga mais esta temporada. O tenista espanhol deixou esta sexta-feira uma mensagem nas suas redes sociais, a anunciar que precisa de "tirar um tempo" para recuperar de uma lesão no pé que o tem afastado dos cortes de ténis. Gilbert Versier, especialista em cirurgia ortopédica, explicou os efeitos da síndrome Muller-Weiss e garantiu que operar o atual número quatro do mundo faria com que "deixasse de correr".





"Geralmente, afeta pessoas que têm os pés planos. É congénito. Alguns têm pés ocos: o arco, ou a distância entre a parte interna do pé e o solo, é muito profundo. Outros, têm arcos desmoronados, o que favorece este tipo de patologia, que causa a compressão do osso navicular, que fica necrótico. É a morte do osso, perde a sua vascularização", começou por explicar, em declarações ao 'L'Équipe'."Também pode ser causado por uma fratura por stress. São ossos que não cicatrizam bem. É uma patologia muito rara, cuja origem não é clara. A degradação que vai surgindo com o passar do tempo é muito dolorosa, mas a osteoartrite [danos na cartilagem] tende a ser tardia. São patologias que conhecemos bem em mulheres por volta dos 50 anos. Não é comum num sujeito jovem".Versier abordou ainda uma possível intervenção cirúrgica a Nadal, garantindo que não é uma opção, porque faria com que o atleta "não conseguisse mais correr". "A adaptação do pé ao solo iria travar, e o paciente só conseguiria andar. Ele não conseguiria mais correr. Reservamos essa intervenção para pacientes que têm muita dor e já não conseguem andar bem, que não é o caso. Este tipo de operações deixa de permitir a prática de desporto ao mais alto nível", rematou.Recorde-se que o tenista espanhol, que deixou o pódio dessa modalidade pela primeira vez desde 2017, anunciou, nas últimas semanas, a desistência nos Masters 1000 de Toronto e de Cincinnati