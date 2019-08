Nadal vence Masters 1000 de Montreal pela quinta vez

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, conquistou hoje pela quinta vez o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, após vencer o russo Daniil Medvedev.





Com estatuto de primeiro cabeça de série, Nadal derrotou sem grande dificuldade Medvedev, nono do 'ranking' mundial, por 6-3, 6-0, em uma hora e 11 minutos.Nadal venceu pela quinta vez em Montreal, ficando a apenas um triunfo do recorde de Ivan Lendl no torneio canadiano, aumentando para 35 o número de conquistas em torneios da categoria Masters 1000.Este foi o terceiro título de Nadal esta temporada, depois da vitória no Masters 1000 de Roma e em Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ambos em terra batida.