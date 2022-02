Nadal volta a bater Medvedev e está na final do torneio de ténis de Acapulco

O tenista espanhol Rafael Nadal, quarto jogador mundial, voltou na sexta-feira a bater o russo Daniil Medveded, que será líder do ranking na segunda-feira, e qualificou-se para a final do torneio de Acapulco, no México.

Vinte e sete dias depois de o ter batido na final do Open da Austrália, em cinco sets, para somar o 21.º título do Grand Slam da carreira, Nadal superou o ainda segundo da hierarquia por um duplo 6-3, num embate que durou duas horas.

O maiorquino, que salvou todos os 11 pontos de break

que enfrentou e concretizou três dos seis de que dispôs, quebrou o serviço ao russo pela primeira vez no quarto jogo do primeiro set, o suficiente para vencer por 6-3.

No segundo parcial, Nadal fez o break logo no jogo inicial e, depois, conseguiu aguentar-se heroicamente, salvando quatro pontos de break no quarto jogo e mais sete no sexto, para uma liderança de 4-2.

A vencer por 5-3, no serviço de Medveded, o espanhol não perdoou e voltou a fechar o parcial com 6-3, ao segundo match point, para a 14.ª vitória em 2022, em outros tantos jogos disputados.

O espanhol está a três triunfos do recorde de 17 a abrir uma época do norte-americano Pete Sampras (1997) e do suíço Roger Federer (2018), sendo que o próximo adversário é o inglês Cameron Norrie, 12.º jogador mundial.

Norrie superou na primeira meia-final o grego Stefanos Tsitsipas, quarto da hierarquia, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.

Caso derrote hoje o britânico, Rafael Nadal, já vencedor em 2005, 2013 e 2020, torna-se o terceiro jogador, depois do austríaco Thomas Muster (1993 a 1996) e o seu compatriota David Ferrer (2010 a 2012 e 2015), a vencer a prova por quatro vezes.

O torneio ATP 500 de Acapulco joga-se em piso duro, mas, de 1993 a 2013, foi disputado em terra batida.