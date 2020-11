Nadal volta às ‘meias’ em Londres

Rafael Nadal confirmou o regresso às meias-finais das ATP Finals, cinco anos depois, ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, número seis mundial e campeão em título, no encontro decisivo do Grupo Londres, no qual o austríaco Dominic Thiem já havia garantido qualificação para o top 4.

O espanhol de 34 anos, número dois mundial, derrotou o grego, de 22 anos, por 6-4, 4-6 e 6-2, em pouco mais de duas horas, marcando duelo nas ‘meias’ com Daniil Medvedev, numa reedição da final do US Open de 2019, ganha pelo maiorquino.

“Este ano estou mais fresco do que é habitual. Tem sido uma época diferente, quero acabá-la bem”, confessou Nadal no final do encontro frente a Tsitsipas.

Hoje, às 14 horas, é a vez do sérvio Novak Djokovic (1º ATP) e do alemão Alexander Zverev (7º) se defrontarem para saber quem fica em segundo lugar no Grupo Tóquio. O vencedor defronta Thiem amanhã.