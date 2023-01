Naomi Osaka anuncia gravidez e garante voltar à competição em janeiro de 2024

A tenista Naomi Osaka anunciou esta quarta-feira, através das redes sociais, que está grávida e que irá falhar o resto da temporada de 2023, esperando voltar no Australian Open, em 2024."Dei conta que a vida é tão curta e não dou qualquer momento por garantido. Todos os dias são uma benção e uma nova aventura. Eu sei que tenho muito por que esperar no futuro. Uma coisa pela qual estou ansiosa é que o meu filho assista a uma das minhas partidas e diga a alguém: 'É a minha mãe'. 2023 será um ano cheio de aprendizagens para mim e espero ver-vos no início do próximo ano porque irei estar no Australian Open de 2024. Amo-vos infinitamente", frisou a tenista.A jogadora japonesa, de 25 anos, alcançou, entre outros títulos, quatro Grand Slams (dois Australian Open e dois US Open), e chegou ao número 1 do ranking mundial em 2019.