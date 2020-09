Naomi Osaka bate Shelby Rogers e passa às meias-finais do US Open

A tenista japonesa Naomi Osaka, 9.ª do 'ranking' mundial e quarta cabeça de série, qualificou-se na terça-feira para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, após vencer a norte-americana Shelby Rogers (93.ª).

Osaka precisou apenas de dois 'sets' (6-3, 6-4) para vencer a partida.

A tenista japonesa vai agora disputar com a norte-americana Jennifer Brady, 41.ª do 'ranking' mundial, uma vaga nas finais.