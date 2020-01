Naomi Osaka com experiência traumática nas férias: «Pensei 'não quero morrer assim'»

A tenista japonesa Naomi Osaka nunca tinha ido de férias. Mas a irmã convenceu-a a gozar uns dias de descanso nas ilhas Turcas e Caicos, um arquipélago perto das Bahamas, onde acabou por viver uma experiência traumatizante, conforme contou numa conversa com os seguidores da página do WTA.





"Eu nunca tinha feito paddle board. Não gosto do oceano, gosto de ver bem o que se passa à minha volta. Mas fomos experimentar, ao lado de casa. O dia estava magnífico, até vi estrelas do mar", conta a jogadora nipónica, de 22 anos."De repente apanhámos uma corrente e comecei a ficar muito assustada. A casa começou a ficar cada vez mais longe", recorda Osaka, dizendo que a água "começou a ficar mais escura". A jogadora admitiu que não sabe nadar bem. "Caí na água, comecei a pensar nos tubarões que há no mar do Caribe e gritei para a minha irmã 'se morrer a culpa é tua, vais ter de dizer à mãe como morri nas ilhas Turcas e Caicos'."Osaka recordou o sucedido com algum bom humor, mas reconheceu que naquele momento temeu pela vida e chorou. "Pensei 'não quero morrer assim'", recorda a tenista, que conseguiu, depois, subir para a prancha.