Naomi Osaka conquista torneio de Pequim

A tenista japonesa Naomi Osaka venceu este domingo o torneio de Pequim, conquistando o quinto título da carreira e o terceiro em 2019, ao impor-se na final à australiana Ashleigh Barty, líder do ranking mundial.





Osaka, quarta classificada do circuito feminino, perdeu o primeiro set, mas reagiu e venceu os dois seguintes, triunfando na final da prova chinesa em piso duro pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, após uma hora e 51 minutos de confronto.A japonesa, de 21 anos, conquistou o terceiro troféu este ano, depois do Open da Austrália e do torneio de Osaca, enquanto Barty vai manter-se firme no topo do ranking, uma vez que a segunda posicionada, a checa Karolina Pliskova, foi eliminada na ronda inaugural em Pequim.