Naomi Osaka desiste das WTA Finals devido a lesão no ombro direito

Naomi Osaka desistiu esta terça-feira das WTA Finals devido a uma lesão no ombro direito, antes de enfrentar a atual líder do ranking, a australiana Ashleigh Barty, no segundo encontro da prova, anunciou hoje a tenista japonesa.





"Estou dececionada por ter de me retirar das finais. Não era assim que eu queria terminar este torneio e minha temporada, mas estou ansiosa para ficar recuperada e espero voltar aqui no próximo ano", informou a número três mundial, em comunicado.A nipónica, de 22 anos, que superou a checa Petra Kvitova, número seis da hierarquia, por 7-6 (7), 4-6 e 6-4 na partida inaugural do 'grupo vermelho', será substituída pela holandesa Kiki Bertens, 10.ª, que também triunfou na primeira jornada da 'poule', frente à suíça Belinda Bencic (sétima), pelos parciais de 5-7, 6-1 e 6-2.