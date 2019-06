Naomi Osaka eliminada em Birmingham fica com liderança em risco

A tenista japonesa Naomi Osaka, atual número um mundial, foi esta quinta-feira eliminada nos oitavos-de-final do Torneio de Birmingham, em Inglaterra, e pode perder a liderança do ranking feminino (WTA).Com alguma surpresa, Osaka foi derrotada em dois 'sets' pela cazaque Yulia Putintseva, 43.ª da hierarquia, com os parciais de 6-2 e 6-3, num encontro que durou uma hora e oito minutos.Este resultado deixa a australiana Ashleigh Barty, segunda classificada, com a possibilidade de ascender ao primeiro lugar do ranking, mas, para isso, a campeã deste ano de Roland Garros terá que vencer o torneio britânico.Hoje, Barty assegurou um lugar nos quartos de final, depois de bater a norte-americana Jennifer Brady, 66.ª do ranking, em dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 6-1.