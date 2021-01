Naomi Osaka investe em clube de futebol feminino nos EUA

A ativista japonesa Naomi Osaka, estrela mundial do ténis, com três grand slams conquistados aos 23 anos, tornou-se coproprietária do North Carolina Courage, clube de Liga norte-americana de futebol feminino, anunciou o clube dos Estados Unidos (EUA).

"Estou muito feliz em receber Naomi. Ela incorpora os valores que nos esforçamos para cultivar e a sua perspetiva é inestimável em questões além do desporto. Não conheço ninguém melhor para nos ajudar do que queremos continuar a inspirar a próxima geração de mulheres", realçou Steve Malik, o outro coproprietário do North Carolina Courage.

Por seu turno, a tenista nipónica assegurou que o seu investimento "vai além de ser apenas dona de uma equipa", sendo uma aposta "em mulheres incríveis que são modelos na sua especialização e uma fonte de inspiração para todos".

Naomi Osaka que, segundo a Forbes foi a atleta mais bem paga do mundo em 2020, sublinhou que vai "apoiar tudo o que o Courage faz pela diversidade e igualdade".

A jovem estrela tem-se destacado no apoio a diferentes causas sociais, como o movimento "Black Lives Mater", tendo recusado jogar a sua meia final do torneio de Cincinnati, no ano passado.