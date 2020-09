Naomi Osaka nos 'oitavos' do US Open após derrotar Marta Kostyuk

A japonesa Naomi Osaka, quarta pré-designada, carimbou esta sexta-feira a passagem aos oitavos de final do Open dos Estados Unidos em ténis, ao vencer a ucraniana Marta Kostyuk, por 6-3, 6-7 (4-7) e 6-2.

A nipónica, campeã do 'major' norte-americano, em 2018, e atual nona classificada da hierarquia WTA, parecia bem encaminhada para um triunfo sem dificuldades de maior, mas diante da ucraniana, 137.º, acabou por ceder no 'tie-break' no segundo parcial, confirmando, depois, o apuramento no último e decisivo 'set', ao fim de duas horas e 32 minutos.

Nos 'oitavos', Osaka vai defrontar a vencedora do encontro entre Magda Linette, da Polónia (37.º) e Anett Kontaveit, da Estónia (21.º).