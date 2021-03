Naomi Osaka perde ao fim de 23 vitórias consecutivas e diz 'adeus' ao Masters de Miami

A tenista japonesa Naomi Osaka, número dois do mundo, perdeu esta quarta-feira com a grega Maria Sakkari, por 6-0 e 6-4, no Masters de Miami, e pôs fim a uma série de 23 jogos seguidos a vencer.

A derrota nos quartos de final do torneio norte-americano é a primeira desde fevereiro de 2020, além de impedir a japonesa de tentar voltar ao lugar cimeiro do ranking da WTA, uma vez que a australiana Ashleigh Barty já está nas meias-finais.

Entre essa série está o Open da Austrália, o seu quarto torneio do Grand Slam da carreira, agora terminada num torneio em que nunca avançou dos 'quartos', em cinco tentativas, hoje perante a 23.ª cabeça de série da prova.