Naomi Osaka vira resultado e segue para a 2.ª ronda no Roland Garros

A tenista japonesa Naomi Osaka, líder do ranking mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.





A jogadora eslovaca, 90.ª da hierarquia mundial, entrou bem no encontro e venceu o primeiro set por claros 6-0, mas Osaka reagiu e virou o resultado, com parciais de 7-6 (7) e 6-1, em uma hora e 59 minutos.A japonesa vai defrontar na segunda ronda a bielorrussa Victoria Azarenka, atual 43.ª do mundo.