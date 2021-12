Naomi Osaka volta na Austrália

Antiga número um mundial e a viver um período de problemas pessoais no último ano, Naomi Osaka confirmou ontem a sua participação no Open da Austrália, onde vai defender o título alcançado na última edição. A japonesa de 24 anos, que não compete desde a derrota na terceira ronda do US Open, viajou ontem para Melbourne, onde vai competir num torneio de preparação para o Grand Slam dos Antípodas.

Dezenas de tenistas, incluindo João Sousa e Gastão Elias, partiram ontem para a Austrália nos diferentes voos charter. Recorde-se que os torneios australianos arrancam a 1 de janeiro, mas o Open da Austrália apenas tem início a 10 com a fase de qualificação, onde estarão cinco portugueses: João Domingues Frederico Silva e Nuno Borges juntam-se a João Sousa e Elias. O quadro principal, ainda sem lusos certos, começa a 17.