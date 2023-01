Navratilova diagnosticada com cancro na garganta e na mama: «Vou lutar com tudo o que tenho»

Martina Navratilova, antiga tenista que venceu por nove ocasiões em Wimbledon, foi diagnosticada com cancro na garganta e na mama, os quais se encontrar numa fase inicial.A checo-americana, de 66 anos, explicou ao 'The Times', que os dois tumores não estão relacionados e que se deparou com um nódulo no peito quando realizava os exames para descobrir o tumor na garganta."Este golpe é duro e sério, mas ainda pode ser tratado. Espero um resultado favorável. Vai ser chato durante algum tempo, mas vou lutar com tudo o que tenho", garantiu Navratilova, que irá iniciar os tratamentos este mês.Em 2010, a antiga tenista já tinha sido diagnosticada com cancro na mama não invasivo, do qual recuperou através de radioterapia.Recorde-se que Navratilova conquistou o torneio de Wimbledon nove vezes, entre 1978 e 1990, registo inigualável até ao momento no ténis. Ao longo dos 32 anos de carreira conquistou 59 títulos do Grand Slam, entre singulares e pares.