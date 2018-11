Nick Kyrgios começou a consultar psicólogos para se "fortalecer mentalmente"

O australiano Nick Kyrgios, atual 37.º do ranking mundial, começou a consultar psicólogos para se "fortalecer mentalmente", anunciou esta quarta-feira o tenista à imprensa local."Comecei a consultar psicólogos a fim de me fortalecer mentalmente. Provavelmente arrastei isto demasiado tempo, mas comecei, sinto-me agora mais livre para falar sobre isso e não preciso mais de o esconder", disse o australiano, em declarações ao Camberra Times.Kyrgios, de 23 anos, terminou a temporada em outubro devido a uma lesão no cotovelo, e justificou a decisão de consultar psicólogos por ter lutado "este ano com problemas dentro e fora dos courts".Considerado um dos atletas mais promissores do circuito, o australiano sente-se "muito sortudo" por ter uma carreira profissional no ténis e anunciou que está a trabalhar com a sua equipa técnica num "equilíbrio na agenda", depois de ter terminado precocemente duas épocas devido a lesões.Kyrgios conquistou em janeiro de 2018 o seu quarto torneio do circuito, em Brisbane, depois de três triunfos em 2016, em Tóquio, em Atlanta e Marselha.Antigo número 13 na hierarquia mundial, Kyrgios terminou o ano no 37.º posto, e perdeu o estatuto de melhor australiano no ranking, ao ser ultrapassado pelo jovem Alex De Minaur, 31.º, e por John Millman, 33.º.