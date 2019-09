Nick Kyrgios de novo envolvido em polémica: «E ainda querem que peça desculpa a Nadal...»

Tweet de Kyrgios Tweet de Kyrgios

Nick Kyrgios voltou a estar no centro da polémica após compararcom o que Fernando González fez diante de Radek Stepanek, num encontro do Masters 1.000 de Miami... de 2009.Na base da discussão está o comentário de Kyrgios a um tweet publicado pela página ATP Tour em que se pode ver uma ação anti-desportiva em que González ganhou um ponto depois de uma bola enviada diretamente ao corpo de Radek: na altura, não houve qualquer pedido de desculpas, tal como o mundo do ténis pede agora a Kyrgios para fazer, após oentre este e Rafael Nadal, no encontro da segunda ronda do torneio de Wimbledon "Haha (risos), e as pessoas querem que eu peça desculpa quando enfrentei o Rafa (Nadal). Meu Deus, este desporto é mole. Não houve desculpa do González...", ironizou assim Kyrgios, após ver o comportamento do chileno, tendo apagado o seu tweet pouco depois.Em ambos os jogos, Kyrgios e González enviaram a bola de maneira violenta diretamente ao corpo do seu oponente para conseguirem vencer o ponto. Com o 'throwback' eito pela conta ATP Tour, Kyrgios não se conteve e criticou aqueles que o julgam peloDe referir que esta não é a primeira vez que o tenista australiano se envolve em polémica.