Nick Kyrgios foi campeão com ‘ajuda’

Nick Kyrgios, o tenista mais rebelde do Mundo, voltou a dar esta semana uma demonstração cabal do seu talento durante o ATP 500 de Washington, onde somou o 6º título da sua carreira e 2º do ano com um triunfo diante de Daniil Medvedev (duplo 7-6).

O australiano de 24 anos, muitas vezes notícia pelas piores razões, mostrou que pode ser uma mais-valia para a modalidade quando está ao seu melhor nível e conquistou um dos títulos mais importantes da sua carreira recorrendo mesmo... à ajuda do público. Nos seus últimos três encontros na capital do Estados Unidos, Kyrgios fechou sempre as partidas com pontos vencidos no serviço depois de perguntar a um fã (aleatório) da primeira fila qual a direção do seu serviço. A ‘ajuda do público’ foi sempre útil e o australiano fez sempre questão de agradecer, dirigindo-se às bancadas para abraçar os adeptos antes de cumprimentar à rede os seus rivais.

Stefanos Tsitsipas, 6º ATP e eliminado por Kyrgios nas meias-finais, mostrou-se mesmo rendido ao talento e personalidade do jovem de Camberra. "Ele faz o que faz porque é a sua maneira de se sentir confortável. Ele entretém as pessoas. Há quem o adore e odeie, mas acredito que precisamos de pessoas como ele no circuito, caso contrário tudo se torna demasiado sério", assegurou o grego, de 20 anos.