Nick Kyrgios responde a jornalista de Record: ao que um tweet sobre Zverev levou...

O tenista Nick Kyrgios deixou uma resposta a José Morgado, sub-editor da secção de Modalidades de, no Twitter. Tudo começou quando o jornalista fez uma constatação sobre Alexander Zverev."Zverev tem zero vitórias frente a top-10 em 2019", constatou José Morgado. "E tu vais ter zero em toda a tua vida", referiu Kyrgios, em defesa do alemão. O sub-editor do nosso jornal teve fair play. "Isso é um facto", brincou.Recorde-se que o australiano foi suspenso em setembro por 16 semanas devido a "mau comportamento" nos 'courts' no último ano. O castigo ao tenista, juntamente com uma multa de 25.000 euros, tem um período probatório de seis meses, "a contarem na segunda-feira seguinte à aceitação dos termos da pena", segundo refere a ATP.A decisão surge após o inquérito conduzido pelo vice-presidente Gayle David Bradshaw, o qual concluiu que o australiano infrigiu o código dos jogadores no circuito ATP.No último mês, o jogador, de 24 anos, foi multado em 113 mil dólares (cerca de 103 mil euros) por comportamento incorreto no Masters de Cincinnati, onde foi eliminado na segunda ronda.Na decisão de hoje, Kyrgios terá ainda que recorrer a apoio psicológico nos torneios, sendo igualmente necessário que tenha "ajuda profissional especializada em comportamento" durante a paragem competitiva no ténis, entre novembro e dezembro.