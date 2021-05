Nikoloz Basilashvili vence torneio de ténis de Munique

O tenista Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, venceu este domingo o torneio de Munique, ao impor-se na final ao alemão Jan-Lennard Struff, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-5).

Basilashvili, 35.º da hierarquia mundial, conquistou o quinto título da carreira, e segundo da temporada, depois de ter vencido o torneio de Doha, no Qatar, no qual bateu dois jogadores do top-20: Roger Federer e Roberto Bautista.

Struff, 44.º do ranking ATP, e Basilashivili encontraram-se pela quinta vez, tendo o georgiano vencido em três ocasiões.