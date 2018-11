Nishikori derrota Federer na ronda inaugural das ATP Finals

O tenista japonês Kei Nishikori, nono do mundo, protagonizou este domingo a primeira surpresa das ATP Finals, ao derrotar o suíço Roger Federer, segundo, na primeira jornada do Grupo Lleyton Hewitt.Federer, que surge em Londres como segundo cabeça de série, acabou por ser batido por Nishikori, por 7-6 (7-4), 6-3, em uma hora e 28 minutos.Esta foi apenas a terceira vitória do japonês em 10 confrontos com Roger Federer, que tinha mesmo vencido os seis últimos encontros entre ambos.A um troféu de atingir a centena de títulos, o suíço complicou a sua tarefa no torneio de final de temporada, que junta os oito melhores tenistas da época, prova que já ganhou por seis vezes, em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011, as quatro primeiras quando a prova se chamava Masters.Esta foi mesmo a primeira derrota em dois sets de Federer no torneio de final de temporada.No primeiro encontro das ATP Finals, o sul-africano Kevin Anderson, sexto do ranking, estreou-se com um triunfo sobre o austríaco Dominic Thiem, oitavo, por 6-3, 7-6 (12-10), em uma hora e 49 minutos.Este encontro marcou a estreia de Anderson, de 32 anos, nas ATP Finals.