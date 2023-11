Novak Djokovic aponta ao Golden Slam em 2024

Novak Djokovic está em Málaga onde vai jogar pela Sérvia a Taça Davis, pretendendo terminar o ano da melhor maneira, com a segunda conquista da prova para o seu país. Mas o número 1 mundial já tem os objetivos definidos para o próximo ano, quando já tiver 37 anos: vencer o Golden Slam, ou seja, os quatro torneios do Grand Slam (Austrália, Wimbledon, Roland Garros e US Open) e o ouro olímpico em Paris'2024."Era realista pensar-se que este ano ganharia três dos quatro Grand Slam? Não creio que pensassem que era possível. Conheço-me bem e sei que fisicamente e mentalmente sinto-me bem e sou capaz de consegui-lo. Mas não quero que isto possa parecer falta de respeito para com os meus adversários, pois sei que há muitos a lutarem pelo mesmo objetivo, mas sei quem sou e acredito em mim", disse Djokovic em entrevista à 'Marca'.Recorde-se que o jogador sérvio chega à Taça Davis depois de se sagrar campeão das ATP Finals, tendo este ano conquistado também o Open da Austrália, Roland Garros e US Open, perdendo a final de Wimbledon para Carlos Alcaraz.Nesta entrevista, o líder do ranking mundial revelou ainda como gostaria de ser lembrado quando um dia deixar o ténis. "Além dos recordes, gostaria de que me recordassem como alguém que utilizou o ténis e o meu estatuto para ajudar outros jogadores para que possam ser melhores e ganharem a vida com o ténis".