Novak Djokovic ataca recorde

Novak Djokovic aparece hoje pela sexta vez na sua carreira na frente dos últimos rankings ATP da temporada (o top 10 só voltará a mexer em janeiro), igualando o recorde de Pete Sampras (que fechou sempre no topo entre 1993 e 1998), mas já está de olho... noutro recorde.

Tendo em conta a vantagem que tem para o segundo classificado, Rafael Nadal, e para o terceiro, Dominic Thiem, e o facto de ninguém perder pontos até ao final de fevereiro do próximo ano – o ATP adaptou as regras em tempo de pandemia –, Djokovic já tem praticamente garantido o alcançar de um dos recordes mais importantes do ténis: o maior número de semanas como número 1 do Mundo. Federer lidera com 310, mas Djokovic pode ultrapassá-lo com 311 a 8 de março, facto que está praticamente consumado independentemente daquilo que aconteça até lá.

Recorde-se que o suíço de 39 anos deteve ainda entre 2009 e 2020 o recorde de títulos do Grand Slam, que agora partilha com Rafael Nadal. O espanhol chegou aos 20 títulos em Roland Garros. Djokovic tem 17.