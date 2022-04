Novak Djokovic derrotado no regresso

Não correu da melhor forma o regresso de Novak Djokovic à ação. Mês e meio depois de ter disputado no Dubai o seu único torneio da temporada - não jogou mais por conta da sua recusa em vacinar-se contra a Covid-19 -, o tenista sérvio, número 1 mundial, caiu esta terça-feira na segunda ronda do Masters 1000 de Monte Carlo, ao ser batido em três sets por Alejandro Davidovich Fokina. Um desaire num encontro louco de quase três horas, com parciais de 6-3, 6-7 (5) e 6-1.A jogar diante do 46.º da hierarquia mundial, Djokovic raramente encontrou o seu melhor ténis e saiu de cena logo na entrada de um torneio pela primeira vez desde 2018 - a última vez tinha sido no Barcelona Banc Sabadell de 2018.