Novak Djokovic derrotado nos 'quartos' no torneio de Banja Luka

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, foi esta sexta-feira afastado nos quartos de final do torneio de Banja Luka, ao perder com o compatriota Dusan Lajovic, em apenas dois sets.

Lajovic, 70.º do ranking, triunfou com os parciais de 6-4 e 7-6 (8-6), em duas horas e meia, tornando mais densas as dúvidas sobre o estado da forma de 'Djoko', a um mês do arranque de Roland Garros, o torneio francês do Grand Slam.

Djokovic já tinha sido eliminado na terceira ronda de Monte Carlo, o Masters 1.000 que antecedeu o torneio bósnio, então às mãos do italiano Lorenzo Musetti. Sai de Banja Luka com uma vitória apenas, sobre o francês Luca van Assche, conseguida em três sets, e a queixar-se muito da lentidão da terra batida do torneio bósnio. Vindo de uma lesão no cotovelo direito, parece evidente que a recuperação não é a melhor.

Quanto a Lajovic, consegue a melhor vitória da carreira e vai agora jogar com o vencedor do confronto entre o sérvio Miomir Kecmanovic, quarto cabeça de série, e checo Jiri Lehecka, sexto.

O tenista, que tinha perdido nas duas vezes anteriores em que se cruzara com Djokovic, tem no palmarés apenas um torneio conquistado, Umag em 2019.

Quem não falhou foi o segundo pré-designado, o russo Andrey Rublev, recente vencedor no Mónaco, que se impôs ao bósnio Damir Dzumhur por 7-5 e 6-3.

Vai jogar a meia-final contra o esloveno Alex Molcan, que afastou o sérvio Laslo Djere por 6-2, 4-6 e 7-5.