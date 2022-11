Novak Djokovic e Holger Rune vão disputar final do Masters 1000 de Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista sérvio Novak Djokovic, detentor do título, e o dinamarquês Holger Rune vão disputar no domingo a final do Masters 1000 de Paris, depois deste sábado vencerem os respetivos encontros das meias-finais.

Djokovic, sétimo do ranking mundial, afastou o grego Stefanos Tsitsipas, quinto, em três 'sets', por 6-2, 3-6 e 7-6 (7-4), ao fim de duas horas e 22 minutos de encontro.

O sérvio procura o seu sétimo troféu em Paris-Bercy, naquela que será a sua 56.ª final de um Masters 1000, um recorde no circuito.

O dinamarquês Holger Rune, de apenas 19 anos e 18.º da hierarquia mundial, tinha antes batido o canadiano Félix Auger-Aliassime, oitavo, por 6-4 e 6-2.