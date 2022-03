Novak Djokovic falha torneios nos Estados Unidos por não estar vacinado

Novak Djokovic acabou por desistir de Indian Wells e Miami por não estar vacinado, apesar de o seu nome ainda ter figurado no quadro do primeiro dos torneios norte-americanos, o que impediu a entrada direta de João Sousa, empurrando o português para a fase qualificação da prova californiana.

"Eu fui colocado automaticamente nos quadros de Indian Wells e Miami, mas sabia que as chances de competir eram poucas. As autoridades confirmaram-me que as regras não irão mudar pelo que não poderei jogar esses torneios. Boa sorte a todos os que vão competir", lê-se na mensagem que o nº2 ATP pôs nas redes sociais.

Tal como o sérvio explica, as listas dos torneios Masters 1000 — que são provas ‘obrigatórias’ — integra automaticamente todos os jogadores do ranking ATP (que entrem no ‘cut’ do torneio), mas os mesmos podem (e devem) desistir atempadamente caso saibam que não podem competir, coisa que, por exemplo, Roger Federer ou Dominic Thiem fizeram, ao contrário de Djokovic, que só o fez ontem. E tal aconteceu porque o sérvio acalentou a esperança de poder vir a obter uma autorização de entrada nos Estados Unidos…