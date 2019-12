Novak Djokovic sobrecarrega calendário

Novak Djokovic, de 32 anos, vai entrar em 2020 como número dois do Mundo, atrás do líder Rafael Nadal, que voltou para o topo no final desta época. O sérvio decidiu sobrecarregar o seu calendário no início da temporada, com a disputa da ATP Cup (que tem pontos em disputa) e o ATP 250 de Adelaide, de forma não só a chegar muito rodado ao Australian Open — onde defende o título em 2.000 pontos — mas também porque tenciona não perder terreno na luta pela liderança do ranking mundial.

‘Nole’ entra em 2020 com 840 pontos de desvantagem em relação a Nadal e defende 2.000 no mês de janeiro. Rafa, por seu turno, defende 1.400, pelo que até pode aumentar a sua vantagem face ao sérvio caso as coisas na Austrália lhe corram melhor.

Recorde na mira

Com 16 títulos de Grand Slam — terceiro melhor da história nesse capítulo — Djokovic ataca já na próxima temporada o recorde de semanas como número 1 de Roger Federer. Neste momento tem 275, contra 310 do helvético. Pelo meio, Pete Sampras, com 286.