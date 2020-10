Novak Djokovic vai acabar o ano como número um do ranking mundial

O sérvio Novak Djokovic garantiu esta quarta-feira que vai terminar o ano de 2020 no número um do 'ranking' mundial do ténis, após bater o croata Borna Coric, 24.º na hierarquia, na segunda ronda do torneio de Viena.

Na capital da Áustria, 'Djoko' bateu Coric por 7-6 (11) e 6-3 e chegou aos quartos de final da prova, ao final de duas horas e nove minutos, confirmando matematicamente a sexta vez que acaba o ano em primeiro.

Depois de 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 e agora 2020, os seis anos a acabar como número um só têm paralelo no norte-americano Pete Sampras. O sérvio tem agora na mira as 310 semanas que o suíço Roger Federer acumulou no topo, seguindo com 292.

Atrás de Djokovic, que venceu o Open da Austrália no início do ano, estão o espanhol Rafael Nadal (que o bateu na final de Roland Garros) e Federer, que foram líderes no final do ano por cinco vezes.