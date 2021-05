Novak Djokovic vence Open de Belgrado na vésperas do Roland Garros

Novak Djokovic conquistou este sábado o torneio de Belgrado, ao vencer na final o eslovaco Alex Molcan, 255.º do mundo, em dois 'sets', por 6-4 e 6-3.

Foi o segundo título do ano e 83.º da carreira para o nº 1 do ténis mundial, depois de ter vencido ainda em fevereiro o Open da Austrália, conquistando a competição pela nona vez, chegando, assim, aos 18 títulos em torneios do Grand Slam.

Pela segunda vez em Belgrado este ano, depois de em abril ter sido eliminado nas meias-finais do Open da Sérvia, Djokovic competiu na antecâmara de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam, no qual se estreia nesta edição na segunda-feira.

O sérvio, que apenas venceu o maior torneio de terra batida em 2016, estreia-se em Paris frente ao norte-americano Tennys Sandren (66.º), a quem venceu em Wimbledon e no Open dos Estados Unidos, em 2018, e no Masters de Cincinnati, em 2020.