Novo Santiago Bernabéu pode ser inaugurado com um... Nadal-Federer

A imprensa espanhola adianta esta segunda-feira que a nova 'cara' do Santiago Bernabéu, atualmente em profundas obras de remodelação, deverá ser estreada e mostrada ao mundo com um encontro de exibição de ténis entre Rafa Nadal e Roger Federer. Ao que tudo indica, segundo refere o portal 'Defensa Central', o eventual duelo das duas lendas vivas do ténis seria realizado nunca antes de janeiro de 2023, data na qual está prevista a conclusão da empreitada.





De acordo com a mesma publicação, um dos trunfos para tornar este sonho realidade será a amizade entre Florentino Pérez e Rafa Nadal, mas também o facto do próprio tenista ser fã do Real Madrid. Caso Federer opte por não aceitar o convite, Florentino tem como alternativa Novak Djokovic, também ele um adepto do futebol e que tem residência fixa em Espanha.A confirmar-se este encontro, seria quase com toda a certeza o jogo de ténis com maior assistência da história, superando o registo de 50 mil adeptos de fevereiro de 2020, quando os mesmos Roger Federer e Rafa Nadal se encontraram na Cidade do Cabo.