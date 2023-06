Nuno Borges apura-se para a segunda ronda do challenger de Nottingham

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do challenger de Nottingham, em Inglaterra, ao vencer o sul-coreano Chung Hyeon, em dois sets.Na sua estreia esta temporada em relva, frente ao sul-coreano, atualmente sem ranking, depois de ter estado muito tempo afastado devido a uma lesão nas costas, o número um português venceu por 6-3 e 6-2, em uma hora e 12 minutos.

Depois do triunfo sobre o antigo 19.º tenista do mundo, Borges, 73.º da hierarquia ATP, vai encontrar o chinês Bu Yunchaokete, 165.º do mundo, que venceu o sul-coreano Hong Seongchan, 190.º.

Este foi o primeiro encontro de Nuno Borges, que já venceu dois torneios da categoria challenger esta temporada, depois de ter chegado à segunda ronda em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.