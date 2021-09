Nuno Borges apura-se para os quartos de final em Kiev

O tenista português Nuno Borges 'sobreviveu' esta quarta-feira a um renhido duelo com o brasileiro Matheus Almeida, decidido em três sets, e apurou-se para os quartos de final do challenger de Kiev.

O jogador natural da Maia, 283.º colocado no ranking ATP, precisou de duas horas e 17 minutos para superar o adversário, que figura no 334.º posto na hierarquia mundial, com os parciais de 2-6, 6-2 e 7-5 na terra batida ucraniana do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

Depois de sofrer duas quebras de serviço no parcial inaugural, Borges, de 24 anos, devolveu os dois breaks no segundo set e estabeleceu a igualdade no marcador, adiando a decisão da qualificação para a derradeira partida.

Nuno Borges não entrou bem, foi quebrado no primeiro jogo de serviço, mas devolveu o break para fazer o 5-5 e sentenciou o triunfo no 12.º jogo (7-5), marcando assim encontro nos quartos de final com o cazaque Timofey Skatov (299.º ATP), que derrotou o ucraniano Giorgii Kravchenko, por duplo 6-2.