Nuno Borges avança para as meias-finais do 'challenger' de Phoenix

O tenista português Nuno Borges qualificou-se este sábado para as meias-finais do challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, ao bater o australiano Alexei Popyrin em três sets e quase duas horas e meia de jogo.

O maiato, 80.º do ranking mundial, levou a melhor sobre o 101.º jogador da hierarquia, entrando a vencer por 7-5 no primeiro 'set', com o australiano a salvar o encontro no 'tie break' do segundo, que venceu por 7-6 (7-4).

No 'set' decisivo, Borges quebrou o serviço do adversário e chegou rapidamente ao 3-0, controlando até vencer por 6-3, ao cabo de duas horas e 19 minutos de encontro no total.

Nas meias-finais, o atual número um nacional, que em fevereiro venceu o 'challenger' de Monterrey, vai defrontar o alemão Jan-Lennard Struff, 134.º da hierarquia mundial, que vem de eliminar o quarto cabeça de série, o cazaque Alexander Bublik (46.º).