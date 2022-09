Nuno Borges cai diante de Sinner e falha quartos de final em Sófia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges falhou esta quinta-feira o acesso aos quartos de final do torneio de Sófia, após perder frente ao italiano Jannik Sinner, primeiro pré-designado, em dois parciais, por 6-3 e 6-4.



Depois de ter garantido um lugar nos 'oitavos', ao afastar o bósnio Mirza Basic, na sua estreia num torneio do circuito ATP fora de Portugal, o jogador maiato, 93.º do ranking mundial, não foi capaz de superar o bicampeão do torneio búlgaro.

Na prova de piso rápido, o jogador luso permitiu o 'break' logo no seu primeiro jogo de serviço do 'set' inicial, ficando em desvantagem no marcador (2-0), que nunca mais conseguiu recuperar.

No segundo parcial, o português voltaria a ceder no serviço, mas, desta vez, no seu segundo jogo, que Sinner, 10.º da hierarquia, aproveitou para ganhar embalo e triunfar, ao fim de uma hora e 26 minutos.

Antes de participar neste torneio ATP250, Borges apenas tinha entrado em duas edições do Estoril Open, com 'wild card', e nos três últimos torneios do 'Grand Slam' desta temporada - Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos.

Nos 'quartos', Sinner vai enfrentar o vencedor do duelo entre Aleksandar Vukic e Fernando Verdasco.