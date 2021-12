Nuno Borges conquista em Antália primeiro título no circuito Challenger

O tenista português Nuno Borges conquistou este domingo na Turquia o primeiro título no circuito Challenger, aos 24 anos, ao impor-se em dois sets ao britânico Ryan Peniston, na final do torneio de Antália, em terra batida.

Borges, 253.º classificado do ranking mundial e sexto cabeça de série da prova, bateu Peniston, 284.º na hierarquia da ATP, que também perseguia o primeiro troféu no circuito secundário, por 6-4 e 6-3, após uma hora e 19 minutos de confronto.

O tenista português entrou da pior forma no encontro, sofrendo um 'break' no primeiro jogo de serviço, mas não voltou a enfrentar mais dificuldades sempre que serviu e recuperou na parte final do 'set' inicial, quebrando por duas vezes o serviço de Peniston e fechando com 6-4.

No segundo parcial, foi Borges que liderou quase desde o início, depois de ter quebrado o segundo jogo de serviço do britânico, acabando por resolver o encontro a seu favor da mesma forma, no segundo 'break point' de que dispôs no 'set'.

Borges, o único dos quatro portugueses em Antália que se manteve em competição até ao fim, após as eliminações de Tiago Cação, Gonçalo Oliveira e João Domingues, tinha vencido horas antes o espanhol Eduardo Esteve Lobato, por duplo 6-3, num encontro das meias-finais que foi adiado de sábado para hoje.