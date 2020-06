Nuno Borges desafia João Sousa no Algarve

Já é conhecido o sorteio da fase de grupos da primeira etapa do circuito sénior da Federação Portuguesa de Ténis, que começou ontem em Vale do Lobo, com a fase de qualificação masculina.

João Sousa (66º ATP), número um português e principal figura da prova, foi sorteado no grupo de Nuno Borges (599º), vice-campeão universitário dos Estados Unidos em 2019 e uma das jovens figuras do ténis nacional, naquele que será um dos encontros mais aguardado da primeira fase.

Pedro Sousa (110º) ficou no Grupo 2 com Luís Faria (817º), Frederico Silva (193º) no Grupo 3 com Tiago Cação (547º) e Gastão Elias (532º) no Grupo 4 com João Monteiro (937º).

João Domingues, número três português e 152º ATP, está lesionado num pulso e desistiu horas antes do sorteio, ao passo que Gonçalo Oliveira também saltou da lista por residir em Lagos, um dos atuais focos nacionais do novo coronavírus. No quadro feminino, a favorita é a tricampeã nacional Francisca Jorge (579ª WTA), sorteada juntamente com a ‘wild card’ Sara Lança (1011ª).

Os quadros principais arrancam amanhã, mas João Sousa só entra em ação na jornada de quinta-feira.