Nuno Borges e a 1ª vitória num Masters 1.000: «Sabe muito bem ganhar nestes palcos»

O tenista português Nuno Borges disse esta quinta-feira que sabe muito bem ganhar em palcos como no Masters 1.000 de Roma, após bater na ronda inaugural o sérvio Dusan Lajovic em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-1.

"Estou muito contente, não só pela minha primeira vitória num Masters 1.000, mas pela exibição que fiz. Sabe muito bem ganhar nestes palcos", confessou o maiato, em declarações à Lusa.

O número um nacional e 88 do ranking ATP, depois das derrotas na estreia no Masters 1.000 de Madrid e no challenger de Aix-en-Provence, precisou de apenas 67 minutos para se impor a Lajovic (46.º ATP), que já ganhou um título ATP 250 esta temporada em Banja Luka, depois de bater na final o russo Andrey Rublev (6.º ATP). "Todo o encontro foi uma luta estratégica. Já o conhecia e fui adaptando a melhor maneira, dentro do meu jogo, para contrariar o dele, não só a direita, mas também o serviço em 'kick'. Acho que evoluí nesse sentido ao longo do encontro, apesar de ter entrado bem. No geral, estou muito contente com a minha performance", sublinhou.

Além de confessar não ter ficado "tão nervoso, como estava à espera", o tenista português, de 26 anos, voltou a lembrar que "soube mesmo bem ter vencido num palco tão grande e tão bonito", antes de enfrentar um novo desafio, desta feita frente ao grego Stefanos Tsitsipas, quinto colocado mundial.

"Estou entusiasmado. Vai ser um grande desafio. Apesar de ter uma esquerda teoricamente mais explorável que a direita - igual a Lajovic -, não jogam da mesma maneira e o próximo adversário vai impor muito mais nos jogos de serviço. Portanto, vou ter de procurar novas soluções", avançou Borges.