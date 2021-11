Nuno Borges e Francisca Jorge renovam títulos nacionais de ténis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tenistas Nuno Borges e Francisca Jorge renovaram este sábado os títulos nacionais individuais absolutos de ténis, no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras, e Fábio Reis teve o seu primeiro sucesso, em cadeira de rodas.

Segundo comunicado da Federação Portuguesa de Ténis, a atleta vimaranense, 386.º e melhor portuguesa do Mundo, aos 21 anos, alcançou o cetro pela quinta vez consecutiva ao bater a sua irmã, Matilde, 17 anos, por 6-4 e 6-2.

No setor masculino, o maiato de 24 anos e 256.º classificado do ranking ATP (sexto luso da lista) superou Pedro Araújo (714.º do Mundo e nono português), por 6-1 e 6-3.

Na competição masculina em cadeira de rodas, Fábio Reis foi o vencedor, por 6-2, 4-6 e 6-4, sobre João Couceiro.