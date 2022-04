Nuno Borges e Gastão Elias acedem às meias-finais no Oeiras Open

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Gastão Elias qualificaram-se esta sexta-feira para as meias-finais do Oeiras Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor.

O primeiro a garantir a manutenção na prova foi Nuno Borges, o número um português e 150 mundial, que defrontou pela primeira vez Thiago Monteiro (116.º ATP), o melhor tenista brasileiro da atualidade, num duelo que só ficou decidido em três sets, com os parciais de 6-7 (6-8), 7-6 (7-2) e 7-5, ao fim de três horas e 16 minutos.

O jovem maiato, de 25 anos, depois de salvar um match point no segundo parcial para fechar na terceira partida, vai disputar, pela terceira vez esta temporada, umas meias-finais de um torneio challenger, desta feita no Jamor frente ao croata Nino Serdarusic (207.º ATP), que hoje eliminou o norte-americano Noah Rubin, por 6-7 (5-7), 6-2 e 7-5.

Gastão Elias, ao contrário de Borges, teve uma missão mais simples e rápida para superar o checo Vit Kopriva (164.º ATP), em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, ao fim de uma hora e 33 minutos.

Graças ao triunfo, o tenista da Lourinhã, que figura no 198.º lugar na hierarquia mundial, vai discutir as suas primeiras meias-finais da época, em casa, diante o italiano Alessandro Giannessi (174.º ATP), que nos quartos de final precisou de três sets para se impor ao compatriota Giulio Zeppieri, por 1-6, 7-5 e 6-3.