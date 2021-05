Nuno Borges e Gastão Elias defrontam- se nas meias-finais do Challenger de Oeiras

Nuno Borges e Gastão Elias vão defrontar-se nas meias-finais do 'challenger' 4 de Oeiras, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, e lutar por uma vaga final de domingo no Complexo Desportivo no Jamor.

O jogador natural da Maia, número 275 do 'ranking' ATP, eliminou esta sexta-feira nos quartos de final o romeno Filip Cristian Jianu, 349.º colocado na hierarquia mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-4, em uma hora e 25 minutos.

Depois de ter perdido apenas 15 pontos nos seus jogos de serviço e de ter anulado cinco pontos de 'break' ao longo de todo o desafio, o jovem tenista, de 24 anos, garantiu a qualificação para as meias-finais de um torneio 'challenger', pela segunda vez, após a presença na final no Oeiras Open 2.

Ao contrário de Borges, Gastão Elias (292. º ATP) não entrou tão bem no centralito do Jamor e, ao lidar com algumas dificuldades no seu serviço, cedeu ante o argentino Camilo Ugo Carabellio o primeiro parcial no 'tie-break', antes de conquistar a vitória em três 'sets', por 6-7 (0-7), 6-3 e 6-0.

Após quatro quebras de serviço mútuas no parcial inaugural, que acabou por sorrir ao adversário no desempate, o tenista da Lourinhã conseguiu dar a volta ao encontro e carimbar o acesso às meias-finais, pela terceira vez, no Jamor, onde integrou o lote de quatro finalistas do Oeiras Open 1 e no Oeiras Open 2.

Na próxima fase da prova, Gastão Elias, de 30 anos, vai medir forças com Nuno Borges naquele que será o quinto confronto entre ambos, garantindo, assim, a presença de um jogador português na final do Oeiras Open IV.