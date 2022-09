Nuno Borges e Gonçalo Oliveira avançam para a 2.ª ronda do Challenger de Braga

Os portugueses Nuno Borges e Gonçalo Oliveira estrearam-se esta quarta-feira com uma vitória no Challenger de Braga e acederam à segunda ronda do torneio de categoria 80 do ATP Tour, que decorre até domingo.

Borges, número 94.º no ranking ATP e primeiro cabeça de série, encerrou a jornada no court central do Clube de Ténis de Braga com um triunfo frente ao italiano Gian Marco Moroni (329.º ATP), em apenas dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4. Depois de ter sido eliminado na ronda de abertura em 2021, o jovem maiato, número dois nacional, garantiu a continuidade em prova e um encontro com Matheus Pucineli de Almeida, que representou a seleção do Brasil na eliminatória com Portugal na Taça Davis, em Viana do Castelo.

"De certa forma até estou surpreendido pela forma como me senti em campo. Achei que ia ter maiores problemas de adaptação, visto que vim da Taça Davis, disputada numa superfície totalmente diferente [piso rápido] e com dois dias emocionalmente muito desgastantes. Mas sinto que fiz um bom trabalho. Senti-me bem fisica e mentalmente, joguei de uma maneira competente do início ao fim e estive lá com o meu nível. Há alguns detalhes a melhorar, mas estou muito satisfeito com a minha entrada no torneio", comentou Nuno Borges, após a vitória em terra batida.

Gonçalo Oliveira, assim como o compatriota, de 25 anos, também assegurou a passagem à fase seguinte, ao bater na estreia o qualifier francês Ugo Blanchet em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 7-6 (3), ao cabo de uma hora e 52 minutos.

Na segunda ronda, o portuense (396.º), que venceu o seu primeiro encontro no ATP Challenger Tour em três meses, vai medir forças com o neerlandês Jelles Sels (196.º), responsável pela derrota do italiano Franco Agamenone, terceiro cabeça de série, com 6-3 e 7-6 (7).

Ao contrário de Borges e Oliveira, que se juntam assim a João Domingues na segunda eliminatória, Frederico Silva (251.º) foi superado pelo espanhol Nicolas Sánchez Izquierdo (238.º), por 6-2 e 7-5, e Gastão Elias foi ultrapassado pelo segundo cabeça de série, Carlos Taberner, pelos parciais de 6-3, 4-6 e 6-4.

Duarte Vale, por sua vez, foi derrotado pelo francês Benoit Paire, antigo top-20 e atual 168.º classificado no ranking mundial, em três partidas, por 3-6, 6-3 e 6-2, ao passo que Pedro Araújo foi afastado pelo qualifier Pablo Lamas Ruiz, por 3-6, 6-1 e 6-2.