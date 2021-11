Nuno Borges e Gonçalo Oliveira falham 'meias' no Bahrain

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Gonçalo Oliveira perderam esta sexta-feira os seus encontros e foram eliminados nos quartos de final do quadro de singulares do torneio challenger da ATP do Bahrain, o circuito secundário mundial.

O maiato Borges, 24 anos e 262.º da hierarquia mundial, cedeu diante do russo Evgeny Karlovskiy, 302.º do Mundo, por 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 41 minutos de encontro, no piso duro e rápido de Manama.

Antes, o portuense Oliveira, com 26 anos e 288.º da lista da ATP Mundo, também se viu superiorizado pelo indiano e sexto favorito do torneio, Ramkumar Ramanathan, 27 anos e 222.º do ranking, por 6-3, 4-6 e 7-5, em quase duas horas de duelo.