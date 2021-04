Nuno Borges e Gonçalo Oliveira juntam-se a Gastão Elias nas 'meias' do Challenger de Oeiras

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Gonçalo Oliveira acederam esta sexta-feira às meias-finais do Oeiras Open II, juntando-se e Gastão Elias no lote de semifinalistas do torneio do ATP Challenger Tour, que decorre no Complexo Desportivo do Jamor.

Depois do apuramento direto de Elias, por desistência do adversário na quinta-feira, o primeiro jogador português a assegurar hoje a qualificação foi Nuno Borges, número 378 do 'ranking' ATP, que derrotou o francês Manuel Guinard, com os parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, em uma hora e 44 minutos.

Graças ao triunfo, o jovem natural da Maia, de 24 anos, garantiu a presença inédita nas meias-finais de um challenger no Centralito do Jamor, onde sábado vai defrontar o compatriota Gastão Elias, 323.º colocado na hierarquia mundial e vice-campeão do Oeiras Open I.

"Foi um encontro de muitos altos e baixos, mas estou muito contente por estar na minha primeira meia-final de um challenger. Vai ser a primeira vez que vou jogar com o Gastão em terra batida e estou à espera de um encontro muito duro. Sinto que, neste torneio, o Gastão é o jogador a bater e, por isso, espero um jogo bem disputado", comentou Borges.

Assim como o maiato, Gonçalo Oliveira, 296.º classificado no 'ranking' mundial, qualificou-se para as meias-finais do Oeiras Open II, ao ultrapassar o compatriota Tiago Cação em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-2, ao fim de duas horas e quatro minutos.

O próximo adversário do tenista natural do Porto, de 26 anos, é o 'qualifier' argentino Pedro Cachim (336.º ATP), que se impôs ao italiano Gian Marco Moroni, por 6-3, 2-6 e 6-4.