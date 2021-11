Nuno Borges e Gonçalo Oliveira seguem para oitavos-de-final no Bahrein

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Gonçalo Oliveira avançaram hoje para os oitavos de final do torneio challenger da ATP, no Bahrein, batendo ambos os respetivos adversários no quadro de singulares em dois sets.

O atleta maiato de 24 anos, atual 262.º da hierarquia mundial, bateu o romeno Filip Cristian Jianu (333.º e quatro anos mais novo), por 6-3 e 7-6 (8-6), em uma hora e 45 minutos, no piso duro e rápido de Manama.

Oliveira, portuense de 26 anos e 288.º do Mundo, triunfou por duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos, sobre o checo Marek Gengel (434.º e nascido no mesmo ano de 1995), que tinha vindo da fase de qualificação para a prova.

Na próxima ronda do evento neste reino insular do Golfo Pérsico, Borges terá pela frente o turco e segundo cabeça de série, Cem Ilkel (145.º), enquanto Oliveira vai bater-se com o experiente francês Antoine Escoffier (314.º).