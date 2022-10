Nuno Borges elimina Ramos-Viñolas na primeira ronda em Nápoles

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Nuno Borges conseguiu esta terça-feira a sua primeira vitória sobre um tenista do top-50 mundial, ao derrotar o espanhol Albert Ramos-Viñolas, na primeira ronda em Nápoles, em Itália.

Borges, 94.º da hierarquia ATP, derrotou o espanhol, 40.º, por 7-5 e 7-6 (7-5), em duas horas e dois minutos, chegando pela quarta vez à segunda ronda em outros tantos torneios do circuito principal.

"Já esperava um encontro difícil, sabia que Ramos ia ser um adversário duro desde o início. Troca muitas bolas, é esquerdino e causa muitos problemas. Como já estava preparado para isso, acho que nos momentos principais fui superior", disse o número dois português, referindo-se ao campeão do Estoril Open de 2021.

O australiano Jordan Thompson, então 61.º, tinha sido o tenista mais bem classificado a ser batido por Borges, na primeira ronda do Estoril Open de 2021.

Na próxima ronda, Borges vai defrontar o colombiano Daniel Elahl Galan, 72.º do mundo, no primeiro encontro entre os dois tenistas, que têm treinado juntos esta semana.

"Vai ser um encontro divertido. Ele tem jogado muito bem nas últimas semanas. Bateu o [grego Stefanos] Tsitsipas no US Open. Estou à espera de grandes coisas dele. Espero estar à altura do desafio", afirmou.