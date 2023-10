Nuno Borges eliminado na 2.ª ronda do Challenger de Brest

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges, segundo cabeça de série, perdeu esta quinta-feira na segunda ronda do Challenger de Brest frente ao menos cotado francês Titouan Droguet em dois sets.

O 172.º jogador mundial, que recebeu um convite da organização para disputar o quadro principal do challenger francês, surpreendeu o número um português e 75.º classificado do ranking ATP com um triunfo por 7-5 e 6-3, em uma hora e 29 minutos.

Na primeira ronda em Brest, Borges, de 26 anos, tinha derrotado o compatriota Frederico Silva, por duplo 6-3.