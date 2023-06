Nuno Borges eliminado na estreia no torneio de Eastbourne

O tenista português Nuno Borges foi esta segunda-feira eliminado na estreia em Eastbourne, ao perder em dois sets com o argentino Sebastián Báez, na ronda inaugural do torneio inglês do circuito principal.

Nuno Borges, 68.º classificado do ranking mundial, foi batido por um tenista mais bem posicionado na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 44.º lugar, pelos parciais de 6-3 e 6-4, após uma hora e oito minutos de confronto no 'court' em piso de relva.

O número um português, de 26 anos, teve uma participação muito curta em Eastbourne, do circuito ATP com categoria 250, a uma semana do início do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2023, no qual tem entrada direta no quadro principal.

Sebastián Báez, vencedor do Estoril Open no ano passado, não encontrou muita oposição por parte de Nuno Borges, que jogou pela primeira vez em Eastbourne, bastando-lhe dois 'breaks' no serviço do tenista português, um em cada set, para seguir para a segunda ronda.